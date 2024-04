"Ultima opportunità per agire". La spinta di Letta dopo l'altolà di Draghi

Futsal: scontri diretti in campionato dopo la sosta: In tal senso, il prossimo appuntamento con il Domagnano rappresenta forse l'ultima spiaggia per il ... che ha riabbracciato Franciosi dalla trasferta austriaca, può rappresentare un'opportunità in più ...

Nautica: eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni: L'evento è stato un'opportunità per rimarcare i risultati dell'industria italiana della nautica da diporto a supporto della crescita del Paese: 'La nautica è espressione di tutti i valori del Made in ...