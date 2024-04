(Di mercoledì 17 aprile 2024)rimane la piattaforma di riferimento per la trasmissione esclusiva de LAEA SPORTS. Anche per il prossimo quinquennio, le partite de...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci vediamo nei teatri ad Ottobre e Novembre. Un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e ... (anteprima24)

UFFICIALE: La Liga su DAZN fino al 2029 - DAZN rimane la piattaforma di riferimento per la trasmissione esclusiva de LALiga EA SPORTS. Anche per il prossimo quinquennio, le partite de `LALiga dei fenomeni`.calciomercato

UFFICIALE – Scott Bamforth approda in Liga ACB con Granada - L'esterno americano Scott Bamforth, visto in Italia con Sassari e più recentemente Pesaro, ha firmato fino al termine della stagione con il Granada, ...basketinside

ACB - Scott Bamforth torna in Spagna: l'ex VL ha firmato a Granada - La guardia statunitense ha firmato un accordo con il Coviron Granada nella Liga Endesa, annunciato dalla stessa squadra in serata. Bamforth ha lasciato Pesaro per rientrare negli Stati Uniti d'America ...pianetabasket