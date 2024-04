UFFICIALE – Empoli-Napoli diretta da Manganiello

Brutte notizie in casa Empoli , che perde per un brutto infortunio Tyronne Ebuehi . Il terzino classe 1995 si è infortunato al ginocchio... (calciomercato)

L’Empoli perde pezzi prima di affrontare l’ Inter . Nicola costretto a fare meno di un difensore in vista della partita in programma il 1° aprile. COMUNICATO ? “Empoli Football Club comunica che gli ... (inter-news)

La Liga su Dazn in esclusiva per l'Italia fino al 2029 - (ANSA) - ROMA, 17 APR - Il campionato spagnolo rimane in esclusiva su Dazn. Già broadcaster UFFICIALE in Italia dal 2018, la piattaforma di intrattenimento e live streaming ha ...tuttonapoli

Empoli-Napoli, probabili formazioni: Kvaratskhelia ha la gastroenterite e non si allena - Una brutta notizia per Francesco Calzona in vista di Empoli-Napoli di sabato prossimo: Khvicha Kvaratskhelia - come comunicato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali - non si ...ilmattino

UFFICIALE SSC Napoli: report allenamento, seduta con una gradita sorpresa - Il Napoli si è allenato questa mattina all’ SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A.ilnapolionline