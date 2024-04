Ue | Letta | ecco cosa chiede Rapporto su futuro del mercato unico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bruxelles, 17 apr. (askanews) – Completare davvero ileuropeo, integrando i 27 mercati nazionali nei tre settori principali in cui ancora non è stato realizzato: nelle telecomunicazioni, nell’energia e in campo finanziario; e dare così all’economia dell’Ue le dimensioni “di scala” di cui ha bisogno per competere ad armi pari con Usa e Cina, e per trovare gli ingenti finanziamenti di cui c’è bisogno per far funzionare la transizione verde e digitale e il potenziamento e l’integrazione dell’industria della difesa”. E’, in estrema sintesi, il messaggio che viene dalsul “del” che era stato commissionato dal Consiglio Ue all’ex premier italiano Enricoe che sarà al centro del dibattito domani al Vertice dei capi di ...