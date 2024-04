UeD | Ida Platano sceglie Mario e poi Temptation Island? Arriva frecciata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Colpi di scena a parte, pare che la scelta di Idaricadrà suCusitore. Il 44enne napoletano, speaker di Radio Kiss Kiss, sembra aver fatto breccia nel cuore della bresciana nonostante marachelle e segnalazionite alla redazione di Uomini e Donne. La loro conoscenza continua a non convincere molti spettatori del dating sentimentale di Maria De Filippi. In una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, Veronica Ursida ha espresso il suo pensiero su Ida eaffermando che l'ex dama del Trono Over cerca solo la luce dei riflettori e si comporta come Gemma Galgani, tenendo in ballo gli uomini senza un piano preciso per il futuro: "Non credo che il percorso di Idaandrà a finire bene. Potrebbe avere un piano preciso:re, così ...