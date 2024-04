Ue | Mattarella | ‘competitività consente più possibilità per giovani’

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Nel Consiglio europeo delle prossime ore si parla di argomenti importanti come la competitività nell’Unione, elemento che, sviluppandolo adeguatamente, di offriree opportunità maggiori per il futuro dei nostri giovani”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale. L'articolo CalcioWeb.

L'asso nella manica di Giorgia Meloni alle prossime Europee: Mario Draghi al posto della von der Leyen: 17/04/2024 - 14:55 Sfumato il Quirinale dopo la rielezione di Mattarella al Colle per altri sette lunghissimi anni, Mario Draghi " ex premier ed ex Bce " non può ... Ripristinare la nostra competitività ...

Eventi e scadenze del 17 aprile 2024: ... i principali temi all'ordine del giorno saranno l'economia e la competitività. Parteciperanno, tra ...- Presidente della Repubblica - Sofia - Visita Ufficiale del Presidente Sergio Mattarella nella ...