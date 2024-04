Ue | Mattarella | ‘Bulgaria esempio per allargamento’

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – “Bulgaria e Italia siamo pienamente d’accordo sull’esigenza di allargamento dell’Unione europea, naturalmente per Ucraina, Moldova e Georgia, ma soprattutto per i Balcani occidentali”, che “da quasi venti anni sono in itinere per l’ingresso nell’Unione ed è il momento di accelerare velocemente questo percorso di ingresso per completare l’Unione. Del resto la Bulgaria, per i Paesi che sono in attesa di entrare nell’Unione europea, rappresenta unimportante di come ci si adopera e ci si muove per un ingresso efficace nell’Unione europea”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale.Il Capo dello Stato ha espresso “la nostra soddisfazione per la decisione dell’Unione europea di ...

ME conflict risk of widening very present says Mattarella - The risk of the Middle East conflict widening is "very present", President Sergio Mattarella said in Sofia Wednesday after talks with Bulgarian President Rumen Radev. (ANSA) ...ansa

Italia-Bulgaria: Mattarella, 'insieme nella Nato per pace e sicurezza' - Sofia, 17 apr. (Adnkronos) - "Siamo legati da questa comune appartenenza, comune sforzo di sicurezza e di pace insieme che l'Alleanza atlantica interpreta e quindi siamo lietissimi di collaborare come ...lanuovasardegna

Si sente male sul volo Torino-Lamezia: l’aereo rientra ma il passeggero muore. Aveva 30 anni - Un uomo di 30 anni è morto, questa mattina, su un volo Torino-Lamezia Terme di Raynair decollato dall’aeroporto di Torino Caselle alle 11. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne, che si trovava in ...ilfattoquotidiano