Ue e Cina destinati alla guerra commerciale? L’incontro Scholz-Xi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) O lavora per riequilibrare la bilanciada 250 miliardi di euro o dovrà affrontare i dazi. È il messaggio con cui Olafè arrivato qualche giorno fa in, il principale partnerdella Germania, oltrerichiesta di esercitare il suo peso sulla Russia affinché fermi l’invasione dell’Ucraina (ma anche su questo Pechino continua con la sua ambigua neutralità). Così Bloomberg riassume la missione del cancelliere tedesco, accompagnato da una delegazione di manager tedeschi, in particolare dei colossi dell’automotive. La risposta ricevuta è un netto no alle pressioni europee e statunitensi. “Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici, batterie al litio e prodotti solari hanno arricchito le forniture al mercato globale e attenuato la pressione inflazionistica, oltre a dare ...

