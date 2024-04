Ue - Draghi molto probabile Meloni dirà sì E ferma blitz di Salvini

La "vendetta" di Salvini contro Draghi - Salvini non trova alcuna sintonia nemmeno quando spiega a Draghi, ormai premier, la necessità di un provvedimento fiscale che venga incontro ai cittadini in difficoltà: «Quel governo non fece ...ilgiornale

Draghi e le voci sulla presidenza della Commissione europea, lui ironizza: «Sempre posti lontano dall'Italia» - «Non so perché mi debbano trovare sempre un posto lontano dall’Italia». Mario Draghi sa perché, ma se ogni volta si serve della stessa battuta è per allontanare da sé il dibattito (quasi) tutto italia ...informazione

Il Fatto di domani. Riecco Draghi: ora cerca un posto in Europa. Medio Oriente, Israele risponderà all’Iran “ma in modo limitato” - Draghi È GIÀ IN CAMPAGNA PER LA COMMISSIONE UE: “PROPORRÒ UN CAMBIAMENTO RADICALE”. Mario Draghi torna sulla scena e invoca “un cambio radicale della Ue”. Sembra il timbro sull’inizio della sua campag ...ilfattoquotidiano