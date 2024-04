Udinese-Roma | svelata la data del recupero | protestano i romanisti

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ladeldi. Scatta la protesta da parte del popolo giallorosso. È stata definita ladeldel match tra l’di Gabriele Cioffi e ladi Daniele De Rossi, gara valevole per la 32esima giornata di Serie A. Il match, sospeso domenica scorsa alla Bluenergy Stadium, si giocherà giovedì 25 aprile. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, dovrebbe essere questo il giorno stabilito per riprendere la gara di campionato tra friulani eni, interrottasi nei minuti finali a causa di un inaspettato malore di Ndicka. Il match, di fatto, riprenderà dal minuto 71. Tuttavia, lache ...

Evan Ndicka , già dimesso dall'ospedale, sta meglio e si attendono nuovi esami per stabilire i reali tempi di recupero . Per il difensore della Roma escluso ogni coinvolgimento cardiaco per il ... (fanpage)

Udinese – Roma 1-1: pagelle fantacalcio e highlights - Voti fantacalcio e highlights di Udinese - Roma, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024: Lukaku è il migliore del match ...calciomagazine

Nehuen Perez: «L’interesse del Napoli c’era, ma le parti non hanno trovato l’accordo» - La Gazzetta dello Sport ha intervistato Nehuen Perez, difensore argentino dell'Udinese che a gennaio è stato ad un passo dal Napoli ...ilnapolista

Edoardo da brividi: “Sto per morire vincete la coppa” - Edoardo da brividi: “Sto per morire vincete la coppa” - Corriere dello Sport - Prima le lacrime in diretta, poi la corsa per carcare Edoardo, arrivata da Daniele De Rossi in pers... - Marione.net - La ...marione