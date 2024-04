Udinese-Roma | decisa la data del recupero | proteste dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024), sfida del campionato di Serie A sospesa al 71? per il malore accusato da Ndicka, si giocherà giovedì 25 aprile. L’annuncio arriverà nella giornata di venerdì, quando verrà diramato anche il calendario di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. La notizia avrebbe fatto infuriare l’ambiente giallorosso. Il motivo? Lavorrebbe posticipare perché in quella settimana sarà impegnata già il lunedì precedente contro il Bologna e perché l’altro(Atalanta-Fiorentina) slitterà ulteriormente a causa degli impegni tra Coppa Italia e probabilmente anche competizioni europee. Cosa dice il regolamento La partita si giocherà giovedì 25 aprile. Il regolamento, infatti, impone in caso di sospensione o rinvio delle partite di sfruttare la prima settimana libera per risolvere il problema. La ...