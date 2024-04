Udinese | Perez | «Futuro? ecco dove mi piacerebbe giocare…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le parole di Nehuen, difensore argentino dell’, sul suoal termine della stagione. I dettagli Nehuenha parlato a La Gazzetta dello Sport del suocon l’al termine della stagione.– «Dimostrerò il rispetto per questo club che ha creduto in me e mi ha dato tanta fiducia fino all’ultimo giorno in cui resterò