Ucraina | sindaco | ' senza aiuti Usa | Kharkiv diventerebbe una seconda Aleppo'

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Kiev, 17 apr. (Adnkronos) -rischia di diventare "una", a meno che il Congresso degli Stati Uniti non voti a favore di nuovimilitari per rafforzare le difese aeree ucraine, necessari per prevenire attacchi russi a lungo raggio. Lo ha detto ildella città Ihor Terekhov, aggiungendo che la Russia ha cambiato tattica e cerca di distruggere l'erogazione di energia elettrica della città e di terrorizzare i suoi 1,3 milioni di residenti sparando nelle aree residenziali. Ildellacittà dell'ha affermato che il pacchetto dimilitari statunitensi da 60 miliardi di dollari, attualmente bloccato al Congresso, è di "fondamentale importanza per noi" e ha esortato l'Occidente a ...

10.30 Un grande dispiegamento di forze russe sta spingendo per catturare la città di Avdiivka ,nell' Ucraina orientale. Lo ha detto il sindaco Barabash. "Purtroppo il nemico preme da tutte le ... (televideo.rai)

Il sindaco di Kiev , Volodymyr Klitschko è tornato ad attaccare il suo Presidente, Zelesnky , in una recente intervista. L'ex pugile, campione dei pesi massimi e sindaco della capitale Ucraina dal ... (ilgiornaleditalia)

Ucraina: Kuleba a Capri per G7, previsto incontro con Tajani - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si reca in Italia per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 a ...agenzianova

