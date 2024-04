Ucraina | Shevchenko propone la macchina della verità per gli arbitri

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ex Milan Andriy, attuale presidenteFedercalcio, ha proposto laper gliAndriy, presidenteFedercalcio, ha proposto una manovra quantomeno curiosa. Come racconta ‘The Athletic‘, l’ex attaccante avrebbe presentato l’idea di sottoporre glial test, in cui verranno analizzati i cambiamenti

REPUBBLICA - Lotito contro Galliani: "Ti sei schierato con Gravina, non te lo perdono" - Duro sfogo di Claudio Lotito, presidente della Lazio, nei confronti di Adriano Galliani, dirigente del Monza. A raccontarlo è La Repubblica: "A quanto pare, le parole del dirigente del Monza nell'audi ...napolimagazine

Corruzione in Ucraina Shevchenko utilizzerà la macchina della verità sugli arbitri - CALCIO - Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio Ucraina, ha deciso di utilizzare il poligrafo (detto anche "macchina della verità") per individuare gli ...eurosport

Shevchenko, Ucraina: «Macchina della verità per gli arbitri» - Andriy Shevchenko, presidente della Federazione Ucraina, ha introdotto la macchina della verità per gli arbitri: un test prima di ogni partita per capire se sanno o meno dire la verità. Chi non supera ...corriere