(Di mercoledì 17 aprile 2024) Londra, 17 apr. (Adnkronos) – Il bilancio delle vittime militari russe inha ormai superato la soglia dei 50.000. Lo conferma la Bbc, precisando che nel secondo anno di guerra iin prima linea sono aumentati del 25 per cento rispetto l’anno precedente. Nel rapporto, la Bbc russa, il gruppo mediatico indipendente Mediazona e i volontari hanno contato i decessi dal febbraio 2022 e preso in considerazione le nuove tombe nei cimiteri, oltre ad aver analizzato informazioni open source provenienti da rapporti ufficiali, giornali e social media. “Secondo i nostri risultati – scrive l’emittente britannica – più di 27.300sononel secondo anno di combattimento, a testimonianza di come le conquiste territoriali abbiano comportato un enorme costo umano. Il termine tritacarne – ...

Mosca, 21 feb. (Adnkronos) - Almeno 60 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco missilistico condotto ieri per mezzo del sistema Himars dall'esercito ucraino contro un campo di addestramento ... (liberoquotidiano)

Mosca, 21 feb. (Adnkronos) – Almeno 60 persone sarebbero rimaste uccise in un attacco missilistico condotto ieri per mezzo del sistema Himars dall’esercito ucraino contro un campo di addestramento ... (calcioweb.eu)

Ucraina: Bbc, ‘oltre 50mila i soldati russi morti durante la guerra’ - Londra, 17 apr. (Adnkronos) – Il bilancio delle vittime militari russe in Ucraina ha ormai superato la soglia dei 50.000. Lo conferma la Bbc, precisando che nel secondo anno di guerra i morti in prima ...ilsannioquotidiano

Bbc: 'Strategia del tritacarne, morti 50mila soldati russi' - Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio Crimean Wind, diffuse le immagini delle fiamme nella struttura (ANSA) ...ansa

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni in aeroporto militare russo in Crimea. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni in aeroporto militare russo in Crimea. LIVE ...tg24.sky