Ucciso con un colpo al volto dalla compagna | condannata a 8 anni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Vairano Patenora. Al culmine di una lite scoppiata in strada e poi continuata in casa, colpì alla testa con un oggetto il compagno, provocandone poi la morte. Per questo motivo il Giudice dell’Udienza Preliminare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Alessia Stadio, ha condannato, al termine del processo abbreviato, ad ottodi carcere per omicidio preterintenzionale la 46enne Rosanna Oliviero. Vittima dell’aggressione, avvenuta a Vairano Patenora il 12 giugno dello scorso anno, il compagno di 44Rino Pezzullo, che morì all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo cinque giorni di agonia. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere – sostituto Giacomo Urbano – che ha chiesto la condanna dell’imputata, difesa dall’avvocato Massimo Caiano, Pezzullo è deceduto per le conseguenze di un violentoal ...