(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il processo di appello bis per Alessio e Simoneriporta la vicenda processuale indietro nel tempo alla prima condanna. I dueilcon un matterello nella loro casa di San Biagio a Genova dopo l'ennesima richiesta dell'uomo di ritrattare le accuse die minacce alla

Si svolgerà il 17 aprile davanti alla prima sezione della Corte d’assise di appello di Milano il nuovo processo d’appello che vede imputati per omicidio volontario in concorso, Alessio e Simone ... (ilgiornaleditalia)

I fratelli Scalamandrè condannati dalla Corte d'Assise d'appello di Milano per l'omicidio del padre Pasquale. Confermata la sentenza di primo grado emessa dall'Assise... (leggo)

Uccisero padre accusato di maltrattamenti sulla madre, fratelli Scalamandrè condannati e 21 e 14 anni - Il processo di appello bis per Alessio e Simone Scalamandrè riporta la vicenda processuale indietro nel tempo alla prima condanna ...fanpage

Genova, Uccisero il padre violento: fratelli condannati in appello bis, 21 anni ad Alessio Scalamandré e 14 a Simone - Confermata la sentenza di primo grado per i due giovani, accusati di aver colpito a morte con un mattarello Pasquale, indagato per maltrattamenti contro la moglie ...tgcom24.mediaset

Uccisero il padre violento con un mattarello per difendere la mamma, Alessio e Simone Scalamandrè condannati a 21 e 14 anni - La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato a 21 di reclusione Alessio Scalamanadrè e a 14 il fratello Simone, confermando la sentenza di primo grado emessa dall'Assise ...leggo