Turismo congressuale | Italia sul podio europeo | star Roma-Milano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'è arrivata al secondo posto in Europa per numero di congressi internazionali, grazie alle sue principali destinazioni:. La crescita punta nella direzione del potenziamento di altre destinazioni che storicamente hanno ospitato grandi convegni e meeting come Firenze, ma anche alle località meno conosciute dei nostri laghi di Como o del Lago di Garda ben attrezzate e attrattive. Per orientare il settore Enit prende parte ad Eu Dialogue, evento di spicco dedicato alle strategie di marketing innovativo nel settore dei meeting e del. La presidente dell'Enit Alessandra Priante che rappresenta l'spiega "l'importanza di adottare approcci di marketing strategico all'avanguardia, focalizzati sulla sostenibilità e sull'esperienza del cliente, per ...