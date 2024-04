Tuffi | 8 azzurri al via delle Finali di Coppa del Mondo a Xi’An | torna Pellacani | test importante verso Parigi 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Da venerdì 19 a domenica 21 aprileospiterà la Super Final di World Cup, ultimo atto stagionale delladeldi. Fari puntati dunque sul capoluogo della provincia di Shaanxi, nel cuore della Cina, per uno degli ultimiagonistici di rilievo nel lungo percorso di avvicinamentoi Giochi Olimpici di. Attesi 82 atleti in rappresentanza di 14 Paesi, tra cui l’Italia. La selezione azzurra sarà composta complessivamente da 8 tuffatori: Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin di Maria, Andreas Sargent Larsen, Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci e Chiara. Quest’ultima, residente a Miami dove si allena e studia, è dunque al rientro in gara dopo aver saltato i recenti ...

