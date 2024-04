“Tu con ne hai chiuso” | fuori il nuovo singolo di Ditonellapiaga

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (askanews) – Si intitola “Tu con me hai” ildivenerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli e già disponibile in presave. Ballad intrisa di quotidiano, “Tu con me hai” è una porta spalancata sull’animo vulnerabile di chi ha deciso di incidere la parola “fine” su una relazione ormai al sapore di promesse infrante e delusione. “Le promesse non mantenute, i grandi sogni buttati dalla finestra e una chitarra che diventa sempre più piena e presente, proprio come la voglia di mettere un punto a questa relazione un po’ liceale, dove si può ricascare anche quando si è plurilaureati”, racconta l’artista. Per una storia che si chiude, c’è una bella nuova pagina che sta per aprirsi alla velocità della ...