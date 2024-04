“Tu con me hai chiuso” il nuovo singolo di Ditonellapiaga fuori venerdì 19 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)DAL 19IN DIGITALE ILTU CON ME HAIGIÀ DISPONIBILE IN PRESAVE SVELATA OGGI A SORPRESA LA TRACKLIST DI FLASH ILALBUMIL 10 MAGGIO PREORDER PRENDE SEMPRE PIÙ CORPO IL FLASH TOUR 2024 NUOVI APPUNTAMENTI SI AGGIUNGONO ALLE DATE DI ROMA E MILANO Si intitola Tu con me haiildi19su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli e già disponibile in presave. Ballad intrisa di quotidiano, Tu con me haiè una porta spalancata sull’animo vulnerabile di chi ha deciso di incidere la parola “fine” su una relazione ormai ...