TS – “Sinner ha capito il segreto dei campioni Allegri? È come Ranieri…”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-17 15:58:10 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: MILANO – È Viola il colore del gol a Cagliari. I quattro punti arrivati con Atalanta e Inter portano la firma del numero 10, eletto da Claudio Ranierijolly spacca-partite, l’uomo mortifero nell’ultima mezzora. «Nel calcio si vive di etichette – sorride Nicolas – ma io piuttosto credo che in campo bisogna entrare per fare bene e ogni minuto è fondamentale. Mi alleno per essere titolare, su questo non c’è dubbio, e rispetto le scelte. Poi, con la regola dei cinque cambi, non esistono più titolari e riserve, ma venticinque giocatori tutti importanti che devono stare tutti sul pezzo». Dopo il gol all’Atalanta ha esultato con la mano sotto il mento: che significato aveva? «Il Cagliari arrivava da risultati importanti, ma mancava il guizzo con una big e quell’esultanza sul 2-1 fotografava bene ...

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si apprestano a dare vita al loro ottavo scontro diretto nel circuito ATP. L’appuntamento è per sabato 16 marzo in occasione della semifinale del Masters 1000 di ... (oasport)

Carlos Alcaraz perde a sorpresa contro Dimitrov nei quarti degli Open di Miami 2024 e spiana la strada a Sinner per diventare numero 2 nel ranking. Lo spagnolo stupito dal suo ko: "Non ci ho capito ... (fanpage)

Sinner: «Mamma non vede le mie partite. Non lavo i piatti. La terra rossa Non è la mia superficie preferita» - Jannik Sinner sta lavorando in vista di Madrid, ma soprattutto per arrivare pronto agli Internazionali di Roma, trampolino di lancio per il Roland-Garros. Il tennista altoatesino ha parlato ...ilmessaggero

Sinner batte anche la Serie A: la semifinale di Montecarlo l’evento sportivo più visto del week end - Ancora una volta, Jannik Sinner ha tenuto gli italiani incollati allo schermo. La semifinale del Masters 1000 di Montecarlo di sabato 13 aprile contro Stefanos Tsitsipas, sulla quale ha pesato come un ...ilfattoquotidiano

Nadal l'immortale e Sinner che aspetta di salire al trono - Serviranno altre verifiche, tecnico-tattiche (avversari più significativi) e temporali (riuscirà a competere per più settimane consecutive E al meglio dei cinque set), ma l’ennesimo rientro di Rafa ...today