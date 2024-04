Truffe ad anziani | Arrestato 21enne

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Estorsione aggravata, questo il capo di imputazione contestato ad un giovane campano nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato ed emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, al termine di un’indagine condotta con il coordinamento della Procura capitolina. Il fatto, avvenuto nel settembre scorso, integra, purtroppo, la “truffa ai danni di” più diffusa negli ultimi tempi: una donna ultraottantenne riceve una telefonata di aiuto da un falso nipote, che cerca soldi per pagare una grossa multa per salvare la madre appena arrestata. Il telefonista, intuendo che la vittima non era sola in casa, con un escamotage, è riuscito ad isolarla ed a convincerla poi a far entrare nell’abitazione un complice. È stato quest’ultimo poi a farsi aprire la cassaforte ed a rubare tutti i gioielli. Le indagini, condotte fin da subito dagli agenti ...

