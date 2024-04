Truffatori in trasferta dalla Germania arrestati a Milano | i finti finanziamenti e il software svuotaconti | cos’è il Rip deal

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)– Agganciavano gli imprenditori promettendomilionari per le loro attività, in realtà puntavano solo ad ottenere l’accesso ai loro conti correnti, per poi svuotarli grazie a dei: la polizia, in collaborazione con le autorità tedesche ed Eurojust, ha arrestato dueinmentre stavano raggirando l’ennesima vittima in un ristorante sui Navigli. In manette sono finiti due cittadini tedeschi di 29 e 35 anni, che si erano spostati aper portare al termine una truffa di rilevante importo. Il “Rip” Da tempo le autorità tedesche stavano indagando su alcuni soggetti autori di numerose truffe consumate e tentate in, con la tecnica del ...