Truffa ad anziana a Palermo | due denunciati

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia di stato diha riconsegnato la refurtiva sottratta ad un’vittima dida parte di due uomini campani che sono stati. La donna di 83 anni è stata contattata al telefono da un finto carabinieri che la informava che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale in cui aveva investito due persone, una delle quali era deceduta. Per questo motivo, sempre secondo il presunto militare, era stato arrestato nelle camere di sicurezza dell’Ospedale Civico di. Servivano soldi per pagare la cauzione. La donna raccoglieva così circa 700 euro che aveva in casa e oggetti in oro. Poco dopo suonava il campanello ed era l’incaricato del giudice per prendere i soldi e i monili in oro. Ovviamente tutto falso. Gli agenti della ...