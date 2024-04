Trova la figlia 15enne con il fidanzato e picchia entrambi | i due adolescenti finiscono in ospedale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La reazione è stata violentissima quando hato laquindicenne in camera da letto con il. Prima ha urlato poi li hati in modo violento tanto che è stato necessario il ricovero inper i due. È successo a Palermo nel quartiere Pallavicino. Sono dovuti intervenire i sanitari del 118 che hanno trasportato i giovani all’Villa Sofia, mentre i carabinieri hanno attivato le procedure per il codice rosso e hanno denunciato l’uomo per lesioni e maltrattamenti in famiglia. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla del padre. L’uomo hato con un oggetto i due giovani alla testa. I militari dell’Arma della compagnia San Lorenzo hanno acquisito i referti medici ...

