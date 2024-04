Troppo Grosse

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblichiamo un estratto da “Ultracorpi – La ricerca utopica di una nuova perfezione” di Francesca Marzia Esposito uscito per Minimum Fax, in cui l’autrice costruisce una mappa dell’immaginario legato al corpo e alle sue trasformazioni, appoggiandosi a vicende insieme popolari ed esemplari come quelle di Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger e Iris Kyle per il body building; Carla Fracci, Rudolf Nureyev e Roberto Bolle per la danza. Il palco è una scatola buia dinamizzata da luci fluide blu metano. Parabole fluorescenti guizzano nell’oscurità legandosi e slegandosi continuamente in una geometrica, elettronica, stilizzata origine del mondo. Il concetto di creazione ridotto a livello grafico. Solo lampi di luce che solcano le tenebre. C’è una musica di sottofondo e, anche se non si vede, si avverte la presenza carica della platea nella penombra. Il pubblico è lì e qui dove sono ...

Nuovo appuntamento con il dating show: Maria De Filippi con il Trono Over che non smette di riservare sorprese e tensioni tra i vari protagonisti. Nuova puntata di Uomini e donne , il programma del ... (movieplayer)

Hotel slippers: indossare le ciabattine oltre la camera d'albergo non è una follia. È fashion! - Pronti a rovistare nell'armadio Ne avrete certo un paio, messe in valigia dopo un soggiorno in hotel. Le ciabattine in spugna sono pronte per uscire allo scoperto: Justin Bieber le sfoggia da anni ma ...vanityfair

L’assessore Tombolini: «Viabilità, molteplici le criticità. No a soluzioni Troppo frettolose» - PORTO SAN GIORGIO Viale della Vittoria e via Le Marine, traffico in tilt. L'assessore alla viabilità, Marco Tombolini: «No a modifiche frettolose. Le criticità ...corriereadriatico

Una linea di bus di Barcellona è stata rimossa dalle mappe online perché Troppo affollata - È la 116 che va a Parc Güell, frequentatissimo dai turisti: i suoi mezzi sono molto poco capienti e per i residenti era diventato quasi impossibile usarli ...ilpost