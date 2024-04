Tripaldelli recuperato | Antenucci lavora ancora a parte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel primo allenamento settimanale – effettuato a porte aperte al centro sportivo Fabbri – come previsto diversi giocatori hannoto a. A partire da capitan(nella foto), assente domenica scorsa a Chiavari ealle prese con un affaticamento che gli impedisce dire regolarmente coi compagni. Ante7 sta seguendo un percorso personalizzato, in palestra e sul campo, con l’obiettivo di tornare in gruppo prima possibile. Niente allenamento per Saiani, che sta effettuando gli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al piede rimediato sul campo della Virtus Entella. Per fortuna– rimasto ai box nell’ultimo turno di campionato – è ormai pronto a tornare a disposizione di mister Di Carlo. Il numero 33 ieri ha ...