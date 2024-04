Treviso | l’ex sindaco sceriffo Gentilini investe una runner | “Per fortuna andavo a 10 all’ora” Il marito replica | “Gli va tolta la patente”

(Di mercoledì 17 aprile 2024)diGiancarlo, 94 anni, ha investito unache stava attraversando sulle strisce pedonali lungo un ampio viale distava rientrando a casa con la moglie quando si è ritrovato davanti la donna. Lo “” – com’era soprannominatoquand’era primo cittadino – non se ne è accorto in tempo e l’ha urtata facendola finire a terra. L’impatto, seppure lieve (senza gravi conseguenze per la vittima), c’è stato esi è subito fermato per assicurarsi delle condizioni della donna. All’incidente hanno assistito diversi passanti che hanno prestato soccorso alla donna e anche alpensando avesse ...

