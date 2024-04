Trevisan-Kalinina in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Rouen 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Martinase la vedrà contro Anhelinanel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa. Dopo la splendida vittoria all’esordio contro Naomi Osaka, la tennista azzurra torna in campo per andare a caccia di un’altra impresa. La sua avversaria sarà l’ucraina, accreditata della terza testa di serie, che scenderà in campo con i favori del pronostico.si esprime però bene in queste condizioni di gioco e, nonostante una prima parte di stagione non facile, potrà giocarsi le sue carte. Entrambi i precedenti hanno visto trionfare la giocatrice ucraina. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 18 aprile, come 5°match a partire dalle 11:30 ...