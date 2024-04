Trentatreesima giornata Serie A 2023 2024 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 19 e lunedì 22 aprile: GLI ARBITRI GENOA-LAZIO: 19/04 h. 18.30 Arbitro: Feliciani Assistenti: Zingarelli-Scarpa Iv uomo: Marinelli Var: Abisso Avar: La Penna CAGLIARI-JUVENTUS: 19/04 h. 20.45 Arbitro: Piccinini Assistenti: Baccini-Imperiale Iv uomo: Massimi Var: Chiffi Avar: Valeri EMPOLI-NAPOLI: 20/04 h. 18.00 Arbitro: Manganiello Assistenti: Del Giovane-Liberti Iv uomo: Baroni Var: Di ...

