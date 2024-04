Trentaquattresima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Ascoli-Modena, arbitra Ayroldi. Nessuna vittoria per i bianconeri in 7 precedenti in Serie B - Ascoli-Modena, arbitra Ayroldi. Nessuna vittoria per i bianconeri in 7 precedenti in Serie B - picenotime.it - IT ...picenotime

Ascoli Calcio, due allenamenti allo stadio “Del Duca” prima del match contro il Modena - Cambia il programma di allenamenti dell'Ascoli in vista del match con il Modena in programma Sabato 20 Aprile alle ore 14:00 allo stadio "Del Duca" per la Trentaquattresima e quintultima giornata del ...picenotime

Pontus Almqvist squalificato per una giornata: assente contro il Sassuolo - FRANCESCO LOIACONO - Pontus Almqvist, attaccante svedese del Lecce, sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Sassuolo a causa di una squalifica di una giornata. La decisione è stata pres ...giornaledipuglia