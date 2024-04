Trenord offre lavoro | assunzioni aperte per il team assistenza e controllo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prosegue la campagnadi: l’azienda ferroviaria lombarda ha aperto oggi una nuova ricerca di personale da inserire nel, responsabile dell’ai viaggiatori nelle stazioni. E’ possibile candidarsi per questo ruolo e per le posizioni di Ingegnere di Processo, Tecnico di Manutenzione, Impiegato di Magazzino. La selezione di addettidi...

A bordo del “Treno Natura” per scoprire la splendida Val d’Orcia (tra colline, vigneti, borghi e percorsi cicloturistici) - Con il Treno Natura si attraversa la Val d’Orcia, uno dei luoghi più affascinanti della Toscana, a bordo di un mezzo d’epoca restaurato.greenme

Viaggi treno gratis 1 mese in tutta Europa con DiscoverEU: ecco come fare - Scade il 30 aprile 2024 il mega concorso della Commissione Europea che con un breve quiz offre 35.000 pass treno validi fino a settembre 2025 La CE mette a disposizione nuove opportunità 2024 per viag ...informazione

Biglietti del treno gratis: dall'Ue il bando per i giovani. Come funziona e chi può farne richiesta - A partire da quest'estate, migliaia di giovani torneranno a viaggiare gratuitamente in treno per l'Europa grazie al programma DiscoverEU. La Commissione ha pubblicato martedì 16 ...leggo