Trenord assume | dai controllori agli addetti al magazzino | i requisiti richiesti e come candidarsi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 aprile 2024 – Prosegue la campagna assunzioni di: l’azienda ferroviaria lombarda ha aperto oggi una nuova ricerca di personale da inserire nel team Assistenza&Controllo, responsabile dell’assistenza ai viaggiatori nelle stazioni. Sulla pagina “Lavora con noi” del sito diè possibileper questo ruolo e per le posizioni di ingegnere di processo, tecnico di manutenzione, impiegato di. Assistenza e Controllo Il team Assistenza&Controllo è un gruppo è stato creato nel 2021 per potenziare l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, supportare l’attività di vendita e arginare l’evasione del biglietto, tramite controlleria a terra e a bordo. Suddivisi in squadre, oltre 100 operatori presidiano alcune stazioni, spostandosi fra quelle che registrano i maggiori flussi di ...

