Treni | si rimette mano all’orario Linea lenta e veloce più separate Regione | pendolari delusi dal vertice

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La riunione è stata impegnativa e non ha chiuso il caso. Ci sarà un nuovoma quello di ieri inè servito a stabilire un metodo e a fissare obiettivi che Rfi etalia si impegnano a centrare. Dai gestori sono arrivate proposte ora al vaglio dei sindaci dell’area aretina e valdarnese e deiconvocati al tavolo istituzionale dall’assessore Stefano Baccelli. Che ai gestori del servizio ferroviario in Toscana ha chiesto di "elaborare con urgenza uno studio che illustri tutti possibili correttivi all’Alta Velocità per migliorarne la convivenza con iregionali". è il nodo della matassa ancora da sciogliere, quello sul quale inciampano quasi ogni giorno ialle prese coi ritardi sullaArezzo-Firenze e i guasti che bloccano la ...