Arezzo, 4 aprile 2024 – Nuovo incontro con Regione Toscana , Trenitalia , Rfi per i i sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e il comitato pendolari fissato per il 16 aprile . Il sindaco di San ... (lanazione)

Treni. Incontro interlocutorio ieri in Regione - Arezzo, 17 aprile 2024 – Un Incontro che ha portato, nuovamente, ad un nulla di fatto. Si è tenuta ieri pomeriggio la riunione in Regione fra Trenitalia, Rfi, l'assessore ai trasporti Baccelli, sindac ...lanazione

Sciopero lunedì 22 aprile, Treni coinvolti e lista dei garantiti. Regolare il trasporto pubblico locale - Sciopero lunedì 22 aprile che coinvolgerà il settore dei trasporti. Trenord comunica che “Da lunedì 22 dalle ore 3 alle ore 20 del 23 aprile 2024, è stato proclamato uno Sciopero del servizio regional ...ilfattoquotidiano

DiscoverEU, viaggiare gratis in Europa: bando per 35mila biglietti di treno - Da quest’estate migliaia di giovani torneranno a viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa. La Commissione ha lanciato l’invito a presentare candidature per il programma DiscoverEU. Il bando si ...ildenaro