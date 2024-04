Treni. Dopo l'incontro di ieri delusi il Movimento Consumatori e il Comitato Pendolari Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – IlArezzo ritiene che la Regione Toscana non abbia capito che servono risposte immediate ai problemi dei. Una presa di posizione arrivata a 24 ore daldisulla linea ferroviaria aretina, cui hanno preso parte anche i sindaci del. “Il 3 aprile scorso l’assessore Baccelli, tramite la stampa locale, confermava che non vi fosse alcuna procrastinazione in relazione ai lavori necessari per risolvere le problematiche esistenti sulla linea ferroviaria aretina, ma che quest’ultimi procedevano.si è tenuta la riunione alla presenza delle autorità competenti in materia, ma le soluzioni prospettate non appaiono nemmeno lontanamente risolutive dei problemi che da anni affliggono i ...