Trasporti | Gavuglio Amt | “A Genova circola il 35% di mezzi elettrici”

Sicilia, voto di scambio e corruzione: il ras leghista Sammartino sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche - Il vice presidente della Regione Sicilia e leader della Lega nell’isola Luca Sammartino è stato sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno. Il ras delle preferenze, passato tre anni fa da Italia viv ...ilfattoquotidiano

Conte in Basilicata: “Qui progetto serio con candidato credibile. Autonomia differenziata Distruttiva per il paese”. E attacca sulla 194 - “il progetto di autonomia differenziata, così come concepito e perseguito dal governo, è assolutamente distruttivo dell’unità e della coesione del Paese”, così Giuseppe Conte in Basilicata, in vista d ...ilfattoquotidiano

Tpl, Pettinelli (Avm): “Si può fare efficienza anche se gestione è svolta da soggetto pubblico” - (Adnkronos) – "Vorrei uscire dei luoghi comuni affermando che si può fare efficienza nel trasporto anche se la gestione è svolta da un soggetto pubblico. Siamo il leader del territorio nella realizzaz ...sardegnareporter