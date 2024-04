Tragica Morte di un 55enne | Precipita dal Ponte di Salle

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pescara - Questa mattina si è verificato un tragico incidente nei pressi deldi, in provincia di Pescara, dove un uomo di 55 anni ha perso la vita dopo essereto da un'altezza di oltre cento metri. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un gesto volontario da parte della vittima, che è originaria di Tollo. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 9 da alcuni passanti che hanno notato un'auto parcheggiata vicino al, luogo dove si sono già verificati episodi simili in passato. Purtroppo, quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non c'era più nulla da fare per l'uomo. Le operazioni di soccorso hanno visto la partecipazione dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, inclusa un'ambulanza medicalizzata proveniente da Scafa, il soccorso alpino e un'eliambulanza. ...