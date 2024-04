Tragedia su volo Ryanair a Torino Malore improvviso | uomo di 30 anni si sente male e muore a bordo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Questa mattina si è consumata unadi undella, decollato dall’aereoporto di Caselle didiretto a Lamezia Terme. Undi 30, che era adell’aereo insieme alla moglie, si è sentitoall’a metà del tragitto. Le condizioni dello sfortunato passeggero sono parse subito serie, tanto che un primo intervento di soccorso è avvenuto a. Nel frattempo, il pilota ha invertito la rotta e ha chiesto al personale aeroportuale di poter effettuare un atterraggio di emergenza. Nel frattempo l’ambulanza dell’aeroporto si è avvicinata alla pista d’atterraggio insieme al personale medico per portare immediato aiuto al trentenne. Purtroppo però era ...

Gambassi Terme, 26 marzo 2024 – La ferita profonda vicino al cuore, l’emorragia che non si ferma, la corsa disperata in elisoccorso all’ospedale di Careggi. La morte sopraggiunta poche ore dopo ... (lanazione)

Una Gita con gli amici termina nella peggiore maniera possibile, un volo di 30 metri : per un ragazzo di 14 anni non c’è stato nulla da fare Sono ancora sotto shock gli amici di Fabrizio Procaccini, ... (cityrumors)

