Traffico Roma del 17-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Luceverdeveri trovati all’ascolto 3 km di coda per lavori su via Pontina tra Tor de’ Cenci via di Pratica in direzione Pomezia sul Raccordo Anulare fino a via Nomentana via Prenestina sulle due carreggiate in carreggiata interna code tra via Cassia e via Salaria mentre in esterna code a tratti tra laFiumicino e del Bivio per sul tratto Urbano della A24intenso è uscita dalla capitale tra via Fiorentini e il raccordo incolonnamenti sempre in uscita dalla città su via Flaminia a partire a Corso di Francia fino al Raccordo Anulare lungo la tangenziale estin fila tra via Tiburtina e Largo Settimio Passamonti in direzione San Giovanni sempre in questa direzione incolonnamenti tra la galleria Fleming via Salaria trasporto pubblico anche questa sera per lavori Ai Binari l’ultima corsa della metro ...