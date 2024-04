Traffico Roma del 17-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàbloccato sullaFiumicino per incidente in corrispondenza dell’uscita Parco dei Medici in direzione Eur auto incolonnate a partire dal raccordo anulare in svolgimento una manifestazione con corteo in zona Quadraro in occasione dell’ottantesimo Anniversario del rastrellamento del Quadraro previste chiusure e deviazioni al passaggio del corteo ai Parioli chiuso per lavori sui binari la corsia tranviaria di Viale Rossini modifiche per la linea 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento mentre le linee 2 e 3 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia trasporto pubblico anche questa sera per lavori Ai Binari l’ultima corsa della metro a partirà alle 21 il servizio proseguirà su bus ricordiamo inoltre che fino ...