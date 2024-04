Traffico Roma del 17-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) LuceverdePerri trovati all’ascolto auto in fila su via Pontina per lavori tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Pomeziaintenso sul Raccordo Anulare condizionato anche dalla pioggia che sta interessando alcune zone della città in carreggiata interna code a tratti tra la Cassia Veientana e via Prenestina rallentamenti e code anche in esterna tra la via del Mare la diramazione per Napoliincolonnato sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e il raccordo verso Tivoli sulla stessa tangenziale circolazione rallentata tra via Tiburtina e Corso di Francia in direzione Stadio Olimpico incolonnamenti invece verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria sullaFiumicino auto in fila tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur idee su il ...