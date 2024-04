Traffico Roma del 17-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via degli Orti della Farnesina fino a cessate esigenze sono degli altri linee di buste 301 446 e 911 TV show in direzione Giulio Cesare Lepanto e Piazza Mancini Piazza dei giochi Delfici proteggono per via di Vigna Stelluti e Corso Francia sulla Salariarallentato per lavori a Settebagni in direzione tangenziale est per lavori di rinnovo dei Binari è chiusa al transito la corsia tranviaria di Viale Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo e deviata la linea navetta 19 nel VII Municipio al Quadraro dalle 16 alle 20 un corteo da piazza San Giovanni Bosco raggiungere a via Ascanio Pediano percorrendo viale dei Consoli Piazza dei tribuni columella via Cincinnato via Diana via Largo dei Quintili e Piazza dei tribuni possibili deviazioni ...