Traffico Roma del 17-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Luceverdetrovati all’ascolto di studio Maria Barbara Taormina sulla Pontina file a causa di lavori all’altezza di via di Decima andando in direzione Pomezia tu la tangenziale est e ci sono code tra di calcio Viale dei Campi Sportivi in direzione di via delle Valli rallentamenti su via Flaminia Nuova via Cassia 9 via dei Due Ponti andando in direzione dell’accordo anulare dalle 10 chiusura temporanea di via degli Orti della Farnesina tra via dell’alpinismo e via dello sci di transito per i mezzi pesanti su via nemea da Piazza giochi Delfici i prati chiusura in via Luigi Settembrini e l’altezza di piazza delle Cinque Giornate verso Piazza Mazzini e per lavori di potatura e via Carlo Felice si viaggia su carreggiata ridotta tra piazza di Porta San Giovanni e Piazza Santa Croce in Gerusalemme per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito ...