Traffico Roma del 17-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori segnalati sulla Salaria con chiusura del tratto tra via Panama in via Bruxelles i lavori Dovrebbero terminare a fine giugno dalle 10 chiusura temporanea di via degli Orti della Farnesina 3 via dell’alpinismo ai via dello sci divieto di transito per i mezzi pesanti su da Piazza dei giochi Delfici i prati chiusura in via Luigi Settembrini all’altezza di piazza delle Cinque giornate in direzione di piazza Mazzini possibili ripercussioni in piazza San Pietro Dopo l’udienza generale di Papa Francesco restrizioni aldella zona per il deflusso degli spettatori nel pomeriggio dalle 16 alle 20 in occasione dell’ottantesimo Anniversario del rastrellamento del Quadraro chiusure e deviazioni al passaggio del corteo a partire da piazza San Giovanni Bosco fino ...