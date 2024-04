Traffico Roma del 17-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione incolonnamenti su Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Tuscolana via Appia ci spostiamo sulla Salaria dove per lavori di Mengoni rallentamenti bagni raccordo lavori anche nel quadrante sud e del raccordo sulla via Pontina con code tra via di Decima Tor de’ Cenci in direzione Eur brevi file sulla tangenziale est all’altezza della Salaria verso lo stadio tra Largo Passamonti viale dello Scalo di San Lorenzo verso San Giovanni in città su via Flaminia all’incrocio con via di Grottarossa a Monteverde rallentamenti per incidente su via Jenner nei pressi della circonvallazione Gianicolense altro incidente con la lettera P su via Casilina altezza di via della massa calciana delle 10 chiusura temporanea di via degli Orti della Farnesina tra via dell’alpinismo in via dello chic di transito per i mezzi ...