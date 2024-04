Traffico Roma del 17-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Settebagni in direzione tangenziale est e rallentamenti sulla carta in entrata ai Parioli per lavori di rinnovo dei Binari è chiusa al transito la corsia tranviaria di Viale Rossini tra Piazza Ungheria il via Guido D’Arezzo modifica per la linea 19 navetta che transita in via Carissimi via Bellini nell’ambito dei lavori per isola ambientali a Fonte Meravigliosa via Pier Alessandro Paravia è chiusa alin entrambi i sensi di marcia rallentamenti sul viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione via Laurentinaanche sulla Portuense per un cantiere code sulla Pontina tra via di Decima Castel Porziano quindi lezione Terracina In collaborazione con Luce Verde infomobilità