Traffico Roma del 17-04-2024 ore 09 | 00

(Di mercoledì 17 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa la galleria Giovanni XXIII per un incidente tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico in questa direzione chiusi tutti gli accessi oggi in piazza San Pietro possibili difficoltà ilper udienza generale di Papa Francesco delle 9 retribuzioni aldella zona lavori segnalati sulla Salaria con chiusura del tratto tra via Panama in via Bruxelles i lavori Dovrebbero terminare a fine giugno in occasione dell'ottantesimo Anniversario del rastrellamento del Quadraro chiusure e deviazioni il passaggio del corteo a partire dalle 16 alle 20 da piazza San Giovanni Bosco via Ascanio Pediano