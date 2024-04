Tpl | Pettinelli Avm | “Si può fare efficienza anche se gestione è svolta da soggetto pubblico”

Processo Regeni, il racconto dell’ex ambasciatore Massari: “Dall’Egitto ci fu reticenza a dare informazioni e atteggiamento non trasparente” - Processo Regeni, il racconto dell'ex ambasciatore Massari: "Dall'Egitto ci fu reticenza a dare informazioni e atteggiamento non trasparente" ...ilfattoquotidiano

Tpl, De Gregorio (Ente Autonomo Volturno): “Investimenti corposi, 80 cantieri aperti” - (Adnkronos) – "I principi guida debbono essere quello della sostenibilità ambientale ed economica e quindi dell’equilibrio tra le fasce più deboli e le fasce più sviluppate del nostro Paese. Pertanto, ...sardegnareporter

Conte in Basilicata: “Qui progetto serio con candidato credibile. Autonomia differenziata Distruttiva per il paese”. E attacca sulla 194 - “il progetto di autonomia differenziata, così come concepito e perseguito dal governo, è assolutamente distruttivo dell’unità e della coesione del Paese”, così Giuseppe Conte in Basilicata, in vista d ...ilfattoquotidiano